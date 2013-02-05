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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:08 BJT

法国数据: 1月服务业PMI显示萎缩速度创2009年3月以来最快

是次下滑将指数带到2009年3月以来的最低,并进一步远离50的荣枯分水岭.

"法国服务业的进一步低迷,反映制造业所见的趋势,并显示民间部门经济在2013年伊始广泛恶化."市场资深分析师Jack Kennedy指出.

"企业显然面临很大阻力,因在不确定性升高之下客户削减支出."

法国1月综合PMI从12月的44.6降至42.7,亦为2009年3月以来最低.

不过其中也有一丝好消息,服务业小组委员报告称新业务方面略有回升,企业预期指数达到六个月来最高,这或显示最糟的情况已经过去.

不过民间部门服务企业以2009年底以来最快的速度裁减工作岗位,那可能打击往后几个月的失业数据.服务业占法国国内生产总值(GDP)的53%.(完) (编译 蔡美珍/张若琪; 审校 王冠中)
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