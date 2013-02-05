《热点透视》股市与大宗商品行情分歧走势或许不会持续太久

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张若琪
路透伦敦2月4日 - 股票和大宗商品的价格往往有密切关联,但这种关系已逐渐消退.全球股市自8月以来上涨15%;但大宗商品价格几乎闻风不动.是发生"典范转移"了吗?或许不然,尽管页岩气正撼动着能源市场.股票或许只是在量化宽松(QE)举措的支撑下冲得太快;而大宗商品投资人则因对全球增长有疑虑而有所迟疑.
只要QE继续供给全球流动性,这两种资产类别的投资人就仍能相对怀抱乐观.新的主要因素就是日本加入印钞竞赛.美国和日本间争逐祭出QE,对股票和商品等风险资产是一大利好.美国联邦储备理事会(FED,美联储)每月提供850亿美元新资金.而据日本央行总裁白川方明,日央行"无上限宽松"的内容包括2013年约50万亿(兆)日圆(约合5,500亿美元)资金,及2014年1月起每月13万亿日圆(约合1,430亿美元)的资产购买.
大宗商品行情之所以落后,部分原因可能是美元走势造成.在之前的"冒险意愿升温"市况中,美元倾向走弱,从而推动了商品价格.大宗商品多以美元计价.但美元2012年小幅升值,而日本的新货币刺激计划则剑指削弱日圆.美元兑欧元已走软,但自9月以来,其兑一篮子贸易加权国际货币一直持稳.
除美元的影响外,商品投资人对基本面的不安,可能也不同于股市投资人.全球2012年经济增长了无生气,使市场担心起商品实货需求疲软.此外,供应面确实出现了变化:便宜的美国页岩气或正动摇石油和其他能源价格.
然而,增长数据对股价的作用可能小于估值.鉴于避险债券的收益率(殖利率)处于纪录低档,股市估值看来很有吸引力.MSCI明晟全球股价指数的预估市盈率(本益比)约13倍,低于20年均值的16倍.
同时,最糟糕的经济疑虑并未成真.中国的经济增长和大宗商品需求并未崩溃:例如,中国2012年铁矿石进口较上年增加8.4%.且随着欧元区危机暂止,全球2013年增长展望也在改善.
因此股票和商品的相互关连或许会再度趋于紧密,尤其若股价稍稍拉回的话.而在QE潮流继续涌现之际,这两种资产类别仍具吸引力.(完) (译文审校 张明钧)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。