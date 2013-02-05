德国数据: 1月综合PMI升至54.4,民间行业扩张速度创一年半多高位

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
Markit资深分析师Tim Moore称,"1月调查凸显出德国经济在新年交替之际从萎缩向扩张转变的了惊人力度."
初步数据显示,德国去年第四季经济萎缩0.5%.
1月服务业采购经理人指数(PMI)从此前月的52.0升至55.7,创2011年6月以来最高.这高于长期均值52.9,亦高过初值的55.3.
据联邦统计局,服务业在德国国内生产总值(GDP)中占比为68%.
新订单指数触及2011年6月以来最高,受交通和存储领域新订单上升提振.(完)
(编译 许娜/田建华; 审校 侯向明/王洋)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。