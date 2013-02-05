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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:09 BJT

德国数据: 1月综合PMI升至54.4,民间行业扩张速度创一年半多高位

Markit资深分析师Tim Moore称,"1月调查凸显出德国经济在新年交替之际从萎缩向扩张转变的了惊人力度."

初步数据显示,德国去年第四季经济萎缩0.5%.

1月服务业采购经理人指数(PMI)从此前月的52.0升至55.7,创2011年6月以来最高.这高于长期均值52.9,亦高过初值的55.3.

据联邦统计局,服务业在德国国内生产总值(GDP)中占比为68%.

新订单指数触及2011年6月以来最高,受交通和存储领域新订单上升提振.(完)

(编译 许娜/田建华; 审校 侯向明/王洋)
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