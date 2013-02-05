欧元区数据: 1月PMI显示复苏迹象,企业乐观程度上升

虽然综合PMI仍然低于50,表示经济活动仍在萎缩状态,但从最近三个读数来看,情况在稳步改善.

民间部门在欧元区经济总量中占据近三分之二的份额,并且令决策者感到担忧的是,德国和法国之间的表现正在日益拉大.

"欧元区显示出明确的好转迹象,下滑之势在1月明显放缓,欧元区第一季整体趋稳."Markit首席分析师Chris Williamson说道."然而,经济成长动力明显倾向于德国,与法国的萎缩情况形成了强烈对比,双方的差距达到1998年开始此项调查以来的最大."

1月德国综合PMI创下2009年8月以来的最大涨幅,并触及2011年6月以来的最高位.法国PMI却降至近四年低点.

欧元区服务业PMI升至10个月高点48.6,高于初值48.3.(完)