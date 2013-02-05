欧元区数据: 1月PMI显示复苏迹象,企业乐观程度上升

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
虽然综合PMI仍然低于50,表示经济活动仍在萎缩状态,但从最近三个读数来看,情况在稳步改善.
民间部门在欧元区经济总量中占据近三分之二的份额,并且令决策者感到担忧的是,德国和法国之间的表现正在日益拉大.
"欧元区显示出明确的好转迹象,下滑之势在1月明显放缓,欧元区第一季整体趋稳."Markit首席分析师Chris Williamson说道."然而,经济成长动力明显倾向于德国,与法国的萎缩情况形成了强烈对比,双方的差距达到1998年开始此项调查以来的最大."
1月德国综合PMI创下2009年8月以来的最大涨幅,并触及2011年6月以来的最高位.法国PMI却降至近四年低点.
欧元区服务业PMI升至10个月高点48.6,高于初值48.3.(完)
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。