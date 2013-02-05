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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:51 BJT

英国数据: 1月服务业PMI跳升至51.5,且胜过预期

"1月服务业恢复增长,极大地降低了英国经济陷入'三重'衰退的可能性,"Markit的分析师Chris Williamson表示.

在仅仅增长一个季度之后,英国经济在去年末再次萎缩,逼近四年内第三次衰退的边缘.

这个数据可能使市场愈发认为,英国央行在周四结束两日的政策会议时可能按兵不动,并认为目前的货币刺激政策已经足够.

Williamson称,服务业增长,制造业小幅上扬,而建筑业产出下滑,这暗示2013年年初经济或温和增长,尽管异常恶劣的天气对经济造成干扰.

若包括本次调查未涉及的公共服务,服务业贡献了英国国内生产总值(GDP)的逾四分之三.(完)

(编译 田建华/李春喜; 审校 丁琦/沈以文)
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