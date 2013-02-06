重发-离岸人民币: 台湾12月OBU人民币存款月增11.8%,授信月增28%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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路透台北2月6日 - 台湾央行周三公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,12月底达240.38亿人民币,月增11.8%.
此外,台湾央行也公布12月底的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额,分别为575.49亿、123.83亿及70.82亿人民币;其月增率分别为增7.8%、增28%及负成长6.3%.
至今年1月底为止,开办OBU人民币业务的本地/外商银行共有51家.
至12月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额创下历史新高至1,709.06亿美元,较上月增加4%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/xun75t)
以下为央行公布的OBU人民币变化:(单位:人民币)
时 间 存款量(千元) 总资产(亿) 授信余额(亿) 跨境结算(亿)
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2012年
12月 24,038,259 575.49 123.83 70.82
11月 21,491,551 533.64 96.75 75.60
10月 19,304,485 472.21 85.88 52.72
9月 17,975,086 439.27 77.83 51.58
8月 17,542,394 397.70 69.75 38.28
7月 16,096,450
6月 15,861,845
5月 15,000,686
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 6,597,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682
注:授信余额包括放款、保证及进出口押汇
跨境结算包括货品贸易、服务贸易及其他类(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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