更新版 1-新债招标: 国开行福娃债增发火热依旧,央行天量逆回购激发投标热情

(新增交易员评论及细节) 路透上海2月5日 - 中国国家开发银行 周二第二次增发今年第1-5期固息金融债,依然延续首次增 发时的火热场景,中标收益率仍明显低于预期及二级市场水平.央行天量逆回购放水,进一步支撑资金面乐观预 期,大大激励了机构投标热情. 业内人士稍早透露,国开行上午增发的一年至10年期五期"福娃债",中标收益率分别为3.1513%、3.7207%、 4.0489%、 4.2582%和4.3662%.此前的市场收益率预测均值分别为3.25%、3.77%、4.09%、4.30%和4.40%. 华南一券商交易员称,昨日市场预期还没有如此乐观,但今日央行公开市场投入4,500亿逆回购后,资金面宽 松预期再次刺激了机构的投标热情,上午投标收益率有所调低. 中国央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金 需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放. 该交易员并称,一年期品种中标收益率尤为偏低,低于二级市场约10个BP,主要受手续费返点因素影响,估此 可因此影响7到8个BP.如果算上手续费因素,1年期品种与二级市场的差距不算太大. 北京一券商交易员则表示,中短端仍是机构的配置主力,因资金面仍比较支撑,交易型机构的拿券热情较高. 比如三年和五年的投标倍数均超过4倍. 业内人士并透露,此次采用美国式招标的三年,五年和七年期增发债,边际中标收益率分别为3.7410%,4.064 8%和4.2646%,边际投标倍数分别为7.6倍,28倍和1.04倍. 国开行于1月8日首次发行的今年第1-5期固息债,期限包括1/3/5/7/10年,各品种发行金额同为60亿元.此后 于1月22日首次增发此1-5期固息债,获得机构热捧,中标收益率均明显低于预期及二级市场水平. 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3. 2755%、3.7913%、4.1038%、4.3353%和4.4128%. 以下为今日国开行第二次增发的1-5期固息金融债具体情况: 一年 三年 五年 七年 10年 加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662% 市场预测均值 3.25% 3.77% 4.09% 4.30% 4.40% 投标倍数 3.28 4.27 4.07 3.27 2.62 中标与预期差值 -9.87bp -4.93bp -4.11bp -4.18bp -3.38bp 发行量(亿元) 60 60 60 60 60 票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 招标方式 荷兰式 美国式 美国式 美国式 荷兰式 起息日 1月10日 缴款日 2月19日 分销期 2/6-2/19 上市日 一年期2月21日,其余2月25日 国开行对上述债券保留增发权利,增发债券上市后与原债券合并交易.(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)