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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:51 BJT

表格: 外资及陆资在台股买超45.94亿台币,连七日买超

路透台北2月5日 - 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资今日在台股买超45.94亿台币,累计连续七日买超达436.04亿;上日为买超80.73亿台币.

三大法人今日合计买超44.09亿台币,上交易日修正后为买超83.27亿台币.

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/5 +45.94 +2.37 -4.21 +44.09

2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r

2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +187.97 +17.28 -10.45 +194.80

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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