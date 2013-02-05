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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 11:59 BJT

美国个股: 通用汽车1月在华汽车销量同比增长26%

路透2月5日 - 美国通用汽车 周二表示,该公司以及其中国合资公司1月在华销售310,765辆汽车,较上年同期增长26%. 此增幅高于12月的增长23.2%. 通用在中国的合作伙伴有中国一汽和上汽集团.(完) (编译 张若琪; 审校 张涛)
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