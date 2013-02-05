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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 12:05 BJT

美国个股: 美国对标普及其母公司麦格希集团在金融危机前的MBS债信评级提告

路透2月4日 - 美国对标准普尔及其母公司麦格希集团(MCGRAW-HILL)在危机前对抵押贷款支持债券的评级进行起诉.(完)
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