台湾汇市: 台币收平盘附近,出口商年关抛汇需求强劲

* 出口商抛汇,外资亦有汇入 * 成交量萎缩,以实质抛补为主 * 明日交投区料落29.480-29.580 路透台北2月5日 - 台币兑美元 周二收盘小贬0.5分,因央行疑似尾盘干预回收升幅.台币在数日贬 值行情暂告段落后,今日出口商因农历年前台币资金需求而抛汇,加以部分外资仍预期台湾股市将有封关行情而 汇入,全日台币汇价稳中趋升,惟尾盘央行回收升幅.市场预料年关变化不大,但明日若出口商持续抛汇,29.500 附近可能陷入攻防. 汇银人士指出,此前台币一波贬值,令出口商待价而沽,惜售心态浓烈.但年关在即,部分出口商担心国际不 确定因素多,难以确保台币再能走贬,因而今日美元卖盘积极,一路推升台币至29.500附近. 交易员也指出,虽然汇市成交量已经萎缩,但台湾央行不愿见台币升值过快,于29.500-29.530附近买汇阻升 ,也有外资逢低购入美元,稍稍限制台币升势. "今天美元买盘比较弱,但老大(央行)看起来是不太愿意让台币升破29.500."一本地银行交易员说. 交易员认为国际情势瞬息万变,九天长假期间国际汇市可能发生意想不到的变化,令市场趋向观望.本周市 场封关前将以进口及出口商的实际需求主导,料除非国际消息面大幅变动,否则汇市料将陷入区间盘势,基调以 盘整为主. 另一外资交易员认为,本地农历春节长假期间将观察地缘政治风险的变化,因国际汇市近来未能有明显而趋 一致的看法,且实体经济的回温速度较慢,令市场易受风吹草动的影响.此前北韩因联合国的新决议案而坚决进 行第三次核试验. 台股加权指数 周二收低0.46%,报7,886.94点;外资及陆资今日在台股买超45.94亿台币,累计连续七 日买超达436.04亿. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币短天期溢价扩大,与现汇市场走势并不一致.交易 员称台币现汇市场因出口商抛汇而令台币走升,与主要亚币走势并不一致,海外NDF对台币后续走势仍处于十分 观望的阶段. 近来国际面消息好坏参半,令台币缺乏判断依据.台湾1月消费者物价指数(CPI)为1.15%,低于市场预期,上 半年通膨忧虑减轻,交易员认为台湾央行将没有促升台币的压力;而汇丰中国1月服务业PMI跳 升至四个月最高位,中国经济企稳回升目前有更牢固的基础, 则对台币走升有利. 此外,近来日本近来的宽松政策引发日圆走贬,国际市场针锋相对的发言不断,但经济合作暨发展组织(OECD )秘书长葛利亚周一为日本激进的货币政策辩护,称日本正在真正为抗击通缩做出行动,而非仅仅使日圆兑其他 竞争经济体货币走软. 新兴汇市部分,新兴亚洲货币周二有涨有跌,外国投资人将近期下跌视作逢低买入良机,抵消了欧元区政治 不确定性与美国疲弱数据的影响.. 本周重要事件及数据包括周三英国央行举行货币政策会议、日本央行审议委员演说、日本12月机械订单; 周四台湾1月进出口数据、英国央行利率决议、欧洲央行利率决议、美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进 出口贸易数据、澳洲央行公布季度货币政策声明. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.585 29.580 29.500-29.620 29.620 6.78 8.75 元太外汇经纪公司 29.512 29.550 29.507-29.600 29.585 4.07 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.190/-0.180 (完)