版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 16:28 BJT

离岸人民币: 台湾央行称有45家银行明日起开办人民币业务

路透台北2月5日 - 台湾央行周二发布新闻稿称,已有45家银行明日起将开办人民币业务.

台湾央行副总裁杨金龙将于稍后举行记者会对外说明.

台湾首批本地银行将于明日(周三)开办人民币存款等相关业务,宣告台湾离岸人民币业务正式起跑.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐