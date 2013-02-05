重发-中国货币市场: 14天回购利率涨幅收窄,机构通过公开市场获取便宜跨节资金

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路透北京2月5日 - 中国银行间资金市场周二早盘14天质押式回购利率 涨幅收敛.市场人士指出,公开市场逆回购创单日新高,弥合春节流通中现金需求所造成的资金缺口,不过缺口并未被完全填补,跨春节的14天期回购利率继续上涨,只是涨幅较前有所收窄.
他们并表示,央行全力扶助市场流动性的举措令谨慎的机构稍有宽心,其更倾向于在货币市场借入短期资金滚动,而在公开市场操作中获取更便宜的跨节资金,资金面总体或无忧.
"逆回购投放完(资金)需求还是比较多,短长期限都有,"北京一大型银行交易员称,"要跨节的钱就去公开市场拿挺好,(利率)没有那么贵;现在还需要钱的,就借隔夜滚动到周四呗!"
上海一大型银行交易员则表示,当前七天和14天期回购都将在春节长假后到期,但七天价格低很多,故机构更倾向于拆出14天期限.目前跨节资金仍然供不应求,持续的流通现金走款需要更多资金补充;当日4,500亿元的逆回购操作量并不足够,预计后期仍会有类似量级的流动性投放.
上述北京交易员则指出,跨节资金供求不平衡更多地是缘于价格的差异,"节前难过的时候资金都这样,相对还较松快,节前还能(紧成)怎样."
央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 3.2573 2.8624 +39.49
七天 3.3290 3.4695 -14.05
14天 4.0575 3.9057 +15.18
上海证交所质押式回购利率
其中：隔夜 4.1800 3.0800 +110.00
七天 7.5150 8.5000 -98.50
14天 3.7300 4.0700 -34.00
回购定盘利率
其中：隔夜 3.2600 2.8900 +37.00
七天 3.3100 3.4000 -9.00
14天 4.0600 3.8600 +20.00
shibor
其中：隔夜 3.2500 2.8330 +41.70
七天 3.3380 3.4000 -6.20
三个月 3.8913 3.8890 +0.23
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(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)