《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月5日

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *山东黄金集团 20 20 12 2/17簿记建档 交通银行 AAA 2/18 2/19 浦发银行 ======================================================================================== 友谊股份 20 12 12 2/6簿记建档 招商银行 AAA 2/8 2/16 ======================================================================================== 河南煤业化工 100 50 12 2/6簿记建档 中信证券 AAA 2/7 2/8 集团 中信银行 ======================================================================================== 卧龙电气 10 5 12 2/6簿记建档 中国银行 AA- 2/7 2/8 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 宏图高科 4 4 3 2/6簿记建档 中信银行 AA- 2/7 2/8 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。