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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 17:35 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月5日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模   期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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*山东黄金集团  20      20        12   2/17簿记建档   交通银行    AAA     2/18    2/19
                                                     浦发银行
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友谊股份       20      12        12   2/6簿记建档    招商银行    AAA     2/8     2/16
 
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河南煤业化工   100     50        12   2/6簿记建档    中信证券    AAA     2/7      2/8
集团                                                 中信银行
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卧龙电气        10      5        12   2/6簿记建档    中国银行    AA-     2/7      2/8
                                          进出口行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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宏图高科       4         4      3   2/6簿记建档   中信银行    AA-       2/7     2/8
                                          
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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