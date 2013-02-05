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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 13:21 BJT

标题新闻: 俄罗斯1月服务业PMI略放缓至55.7,但新业务大幅增长仍支撑民间服务业--汇控调查

注: PMI为采购经理人指数的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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