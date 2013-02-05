中国债市: 1月债券托管量增加1,252亿元,基金占比逾半--中债登

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
* 1月中债登债券托管量新增1,252亿元
* 基金公司当月增加639.5亿元,占51%
* 当月商业银行仅增68亿元,其中全国性银行减逾300亿
* 1月企业债和中票等信用债净增长势头迅猛
路透上海2月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,1月债券总托管量增加1,252亿元人民币,至23.88万亿元.其中基金公司当月增持639.5亿元,占比51%;商业银行则仅增67.72亿元,列基金、信用社、保险机构等之后.
具体到债券品种,不包括托管在上海清算所的短融和超短融,1月企业债和中期票据增势迅猛,二者合计净增加近1,000亿元,政策性金融债和国债则因到期量相对较多,净增长有限.其中金融债当月净增259.2亿元,国债则小幅减少42.45亿元.
另外,值得注意的是,1月其他机构成员净增加债券托管174.82亿元,较上年不足60亿元的月净增量,增长近两倍.
在中国的债券市场,主要投资者包括特殊结算成员(人民银行、财政部、政策性银行等机构)、商业银行、信用社、非银行金融机构、证券公司、保险机构、基金公司、非金融机构、个人投资者和其它.
以下为1月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2013年1月末 当月增减
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商业银行 157,709.50 +67.72
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基金公司 24,283.31 +639.50
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保险机构 22,325.11 +227.87
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证券公司 1,561.17 -28.64
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以下为1月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2013年1月末 当月增减 当年增减
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政府债券 80,693.48 -42.45 -42.45
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央行票据 13,439.72 0.00 0.00
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政策性金融债 78,841.53 +259.20 +259.20
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政府支持机构债 1,090.00 0.00 0.00
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政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00
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商业银行债 12,694.60 42.00 +42.00
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非银行金融机构债 373.00 0.00 0.00
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企业债券 23,668.22 +655.98 +655.98
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短期融资券 0.00 0.00 0.00
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中期票据 25,261.00 +339.00 +339.00
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集合票据 143.22 -1.80 -1.80
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资产支持证券 76.28 0.00 0.00
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外国债券 40.00 0.00 0.00
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合计 238,821.05 1,251.94 1,251.94
以下为1月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2013年1月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 3,913.20 3,913.20 58,640.44
美元债 -- -- --
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现券交割量
(银行间) 69,690.93 69,690.93 708,413.22
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回购交割量 145,159.29 145,159.29 1,475,955.50
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债券兑付量 1,766.10 1,766.10 32,770.55
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
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