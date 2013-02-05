《中国2013年已发行公司债一览表》--2月5日

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透北京2月5日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ 第三年末附投资者选择权 永泰投资控股提供担保 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA 第三年末附投资者选择权 秦川集团提供担保 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA 第三年末附投资者选择权 浙江银轮实业股份提供担保 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 --------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 97.1 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。