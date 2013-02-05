台湾债市: 五年券102/2殖利率收低,因10年美债殖利率回落2.0%之下

路透台北2月5日 - 台湾五年公债102/2殖利率周二收低.因美国10年期公债殖利率回落至2.0%关卡之下,且 台股随区域股市走低.不过由于明日债市就要封关,交易商多缩手退场观望,令盘面交易券加总的成交量不足50 亿台币. 针对今日中午标售的两年券102/4,交易商表示,由于证券商因农历年因素多无法参与标售,该券筹码几乎由 银行业囊括,得标利率虽较市场预期略高,但也反应出银行业对短端殖利率的想法.明日102/2与102/6殖利率区 间暂看0.895-0.910%,1.20-1.22%. "证券商部位调得差不多了,殖利率因此趁势向下."一大型证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则称,台债在明日封关前,应该不脱低量盘整格局.春节长假期间要观察美债殖利率是 否能守稳2.0%关卡. 周二在亚洲时段交易的美国10年期公债价格小幅下跌,在上日上涨后暂作调整.美国公债价格周一上涨,因 收益率(殖利率)上涨吸引买家,股市下跌和来自欧洲政治消息也引发投资者选择美国公债避险.10年期美债价格 下跌2/32,收益率报1.964%,较纽约尾盘上涨约1个基点.周一10年期美债收益率触及2.059%的去年4月12日以来 最高水准. 台湾股市周二初步收低0.46%,加权股价指数 收低36.22点至7,886.94点,开盘下跌0.33%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 +1.50 0.7350 0.7288-0.7350 2.5 5 102/2 -0.83 0.9005 0.8990-0.9022 21.0 10 102/6 -1.05 1.2100 1.2080-1.2180 11.5 明日债市就要封关,离18日新春开红盘,有长达11天的时间无法交易.交易商表示,多数券商已在昨日之前, 即完成长假前的部位调整,因此今明两天,市场成交量都会很小. 不过有证券商主管称,还是要留意明天尾盘,是否有交易商刻意作价. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 1.1965 5 102/2 0.9005 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)