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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:27 BJT

台湾债市: 五年券102/2殖利率收低,因10年美债殖利率回落2.0%之下

路透台北2月5日 - 台湾五年公债102/2殖利率周二收低.因美国10年期公债殖利率回落至2.0%关卡之下,且
台股随区域股市走低.不过由于明日债市就要封关,交易商多缩手退场观望,令盘面交易券加总的成交量不足50
亿台币.
    
    针对今日中午标售的两年券102/4,交易商表示,由于证券商因农历年因素多无法参与标售,该券筹码几乎由
银行业囊括,得标利率虽较市场预期略高,但也反应出银行业对短端殖利率的想法.明日102/2与102/6殖利率区
间暂看0.895-0.910%,1.20-1.22%.    
    
    "证券商部位调得差不多了,殖利率因此趁势向下."一大型证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易主管则称,台债在明日封关前,应该不脱低量盘整格局.春节长假期间要观察美债殖利率是
否能守稳2.0%关卡.
    
    周二在亚洲时段交易的美国10年期公债价格小幅下跌,在上日上涨后暂作调整.美国公债价格周一上涨,因
收益率(殖利率)上涨吸引买家,股市下跌和来自欧洲政治消息也引发投资者选择美国公债避险.10年期美债价格
下跌2/32,收益率报1.964%,较纽约尾盘上涨约1个基点.周一10年期美债收益率触及2.059%的去年4月12日以来
最高水准.   
    
    台湾股市周二初步收低0.46%,加权股价指数 收低36.22点至7,886.94点,开盘下跌0.33%. 
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       2      102/4                     +1.50      0.7350   0.7288-0.7350         2.5
       5      102/2                     -0.83      0.9005   0.8990-0.9022        21.0
      10      102/6                     -1.05      1.2100   1.2080-1.2180        11.5
    明日债市就要封关,离18日新春开红盘,有长达11天的时间无法交易.交易商表示,多数券商已在昨日之前,
即完成长假前的部位调整,因此今明两天,市场成交量都会很小.
    
    不过有证券商主管称,还是要留意明天尾盘,是否有交易商刻意作价.

       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                       1.1965
          5       102/2                       0.9005
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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