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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 14:30 BJT

日股业绩: 丰田汽车九个月集团净利增长298.8%

路透2月5日 - 日本丰田汽车 :

* 将2012/13财年集团净利预估上修为8,600亿日圆,此前为7,800亿日圆.

* 将2012/13财年美元汇率预估均值从79日圆修正至81日圆.

* 九个月集团营业利润为8,185.1亿日圆(增长598.9%),上年同期为1,171.1亿日圆.

* 九个月集团净利为6,481.8亿日圆(增长298.8%),上年同期为1,625.3亿日圆.

* 预计2012/13财年净利为8,600亿日圆(增长203.3%). 丰田汽车将2012/13财年欧元汇率预估均值从100日圆修正至104日圆.

* 预计2012/13财年营业利润为1.15万亿(兆)日圆(增长223.4%).

* 预计2012/13财年集团全球销量为885万辆,上次预估为875万辆.

* 预计2012/13财年集团亚洲销量为171万辆,上次预估为173万辆.(完)
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