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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 14:55 BJT

日股业绩: 丰田汽车第三季集团营业利润1,247亿日圆,同比减16.6%

路透2月5日 - 日本丰田汽车 公布:

* 第三季集团营业利润为1,247亿日圆,较上年同期减少16.6%

* 第三季集团税前获利为1,312亿日圆,较上年同期减少33.9%

* 第三季集团净利为999亿日圆,较上年同期增加23.5%.(完)
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