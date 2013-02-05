版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 14:42 BJT

日本个股: 丰田汽车计划2013年在美国销售220万辆汽车

路透2月5日 - 日本丰田汽车 高层:

* 计划2013年在美国销售220万辆汽车,2012年销量为208万辆

* 美国汽车行业2013年销量预计为1,500万辆或更多

* 未来三年都不计划新建工厂.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐