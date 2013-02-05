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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:37 BJT

台湾货币市场: 273天期国库券决标贴现率料在0.65%左右

路透台北2月5日 - 台湾银行业和票券商交易人士周二表示,估计明天标售的273天期国库券决标贴现率可能在0.65%左右,较去年11月底时的标售273天期国库券的结果持平.

他们认为,外商目前的资金仍然偏多,因此外商银行应仍是本期国库券标售的主要参加者.部分票券商认为,在整体外商银行的游资仍然充裕之下,也不排除利率稍低于0.65%.

但也有一家本地银行表示,周二的货币市场拆借不易,年前的资金情势有趋于保守的情况,不排除标售结果向0.67%靠拢.

"上次标售182天期意外标高,这一期先看持平."一位外商银行交易员说.

本期273天期国库券将于周三(6日)标售,7日发行,金额为200亿台币.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43 2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行 (完)

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台湾央行操作相关报导 TW/MMTCN (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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