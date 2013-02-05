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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 15:15 BJT

中国股市: 沪综指七连涨创九个月收盘新高,地产股强势抵消金融股回调

路透上海2月5日 - 中国股市沪综指周二收市略升,为连续第七日上涨.分析师指出,尽管近期领涨的金融板块低开并持续调整,但房地产及基建板块适时崛起,扛起领涨大旗,大盘在高位强势震荡,市场人气依然较强劲,最终收在近九个月新高点.

沪综指 收报2,433.130点,涨4.976点或0.20%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额为1,267亿元人民币,较上日创下的近11个月高点1,520亿元减少.

"明显的板块轮动,银行股休息,房地产站起来,大盘走的很好."长江证券分析师宋中庆指出,短期内银行股等前期领涨板块只要不出现大幅跳水,股指强势特征就应该不会改变.

他预计,农历春节前大盘"或会继续震荡向上,即使不向上,横着也不错."

上证地产类指数 收升4.81%,而上证银行股指数 收跌1.03%.国内最大的房地产开发和建筑综合企业中国建筑 收涨9.73%,报4.06元.

据中国指数研究院数据,1月全国100个城市(新建)住宅平均价格环比上涨1.00%,这是连续第八个月环比上涨.

沪深300指数 收升0.86%,报2,771.675点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,775.8点,涨0.81%,成交量为596,741手.(完)

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