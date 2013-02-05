中国股市: 沪综指七连涨创九个月收盘新高,地产股强势抵消金融股回调

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透上海2月5日 - 中国股市沪综指周二收市略升,为连续第七日上涨.分析师指出,尽管近期领涨的金融板块低开并持续调整,但房地产及基建板块适时崛起,扛起领涨大旗,大盘在高位强势震荡,市场人气依然较强劲,最终收在近九个月新高点.
沪综指 收报2,433.130点,涨4.976点或0.20%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额为1,267亿元人民币,较上日创下的近11个月高点1,520亿元减少.
"明显的板块轮动,银行股休息,房地产站起来,大盘走的很好."长江证券分析师宋中庆指出,短期内银行股等前期领涨板块只要不出现大幅跳水,股指强势特征就应该不会改变.
他预计,农历春节前大盘"或会继续震荡向上,即使不向上,横着也不错."
上证地产类指数 收升4.81%,而上证银行股指数 收跌1.03%.国内最大的房地产开发和建筑综合企业中国建筑 收涨9.73%,报4.06元.
据中国指数研究院数据,1月全国100个城市(新建)住宅平均价格环比上涨1.00%,这是连续第八个月环比上涨.
沪深300指数 收升0.86%,报2,771.675点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,775.8点,涨0.81%,成交量为596,741手.(完)
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路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。