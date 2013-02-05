台湾货币市场: 年关资金需求陡升,短率在观望气氛中暂持平

* 库存现金降低

* 周转金缓步上升,但略嫌不足

* 短率持平

路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周二大致平稳,由于央行存单到期金额很少,今日部分本地银行资金缺口浮现,拆入需求大增,但外商银行整体资金仍多,大致仍可支应本地银行需求,供需调和.

交易人士表示,央行的存单到期非常少,且上日的银行准备数字修正后由小正转为负数,市场猜测可能是昨日第一天领新钞,银行发放予民众的新钞数量较预估为多所致.

银行为了因应年关库存现金需求,本周起周转金水位通常会逐步上升,但今日需求骤升下,令周转金稍嫌不足.交易人士表示,今日本地银行拆入需求明显增加,还令部分多钱的大型银行心生观望.

"中午突然很多电话要来借钱,我想要观望一下,"一位拆出较多的大型银行资金调度人员说.

本地时间15:10银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.430%,亦同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.42%,上日收报0.35-0.45%;三周拆款的区间则在0.40-0.47%,上日在0.40-0.48%.

台湾货币市场因农历春节假期将于本周五封关,18日恢复交易.

**短票利率持平**

短票市场方面,票券商指出,今日票券商的票量不小,不过大银行买票仍算踊跃,利率大致平稳.

但也有票券商认为,昨天市场资金偏多,不过今日的资金明显趋少,令银行周转金偏低下,短票利率较先前的低位稍有走高情况.

大体而言,农历年后到期的短票利率大致不变,区间仍同上日约在0.72-0.73%.

台湾央行今日存单到期金额76亿,存单发行金额待稍晚公布.

今日为2月提存期交易首日,央行存单到期总额为8,806亿台币;本周余日的存单到期情况为:周三2,151.4亿,周四294亿以及周五2,427.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为负7亿台币;累计超额准备为负7亿台币,加计前期1%的超额准备为1,420亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平,今日有150亿台币汇丰(台湾)金融债券交割,惟央行因应年关资金需求,冲销力道放缓,使得市场资金未见不足,利率维持在近期水准不变.

一券商调度人士认为,农历年关前,民间资金需求不低,不过央行光是上周就减少存单发行401.3亿台币,让市场资金维持偏宽松状态.

"NCD放得很松,这周市场会很平静."他说.

另一大型银行交易员则称,今日投信与寿险资金有进有出,并没有感觉特别宽裕.年后若偏多的状况未改,公债与公司债RP的利率有下调机会.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.