欧洲已公布经济指标--2013/2/5

中港个股：中原证券拟发行至多27亿元A股可转债，募资补充营运资金
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 p +0.9 f 持平 p 德国 第四季 -0.5 @-p +0.2 @-f -- 法国 第三季 +0.1 f -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.5 +0.2 +2.7 德国 1月 -0.5 p +0.9 f +1.7 p 法国(HICP) 12月 +0.4 -0.2 +1.5 意大利(HICP) 1月 -2.0 p +0.3 f +2.4 p 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 -0.1 -0.3 r +2.2 德国 12月 -0.3 -0.1 +1.5 法国 12月 -0.3 -0.5 +1.6 意大利 12月 -0.2 -0.1 +1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 12月 11.2 @ 11.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。