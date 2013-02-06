表格: 人民币兑美元未来一年料稳中缓升约1.3%--路透调查

路透北京2月6日 - 路透调查显示,人民币未来一年料保持升值态势,但预计升幅有限.在此期间,人民币兑美元汇率料在基本稳定的基础上缓慢升值约1.3%.

25位受访分析师的预测中值显示,未来一年人民币兑美元 料升至6.15元.其中,三个月后人民币/美元料至6.22元,六个月后料升至6.20元,以最新汇率计算的升值幅度分别为0.2%和0.5%.

欲浏览相关路透调查稿件,请点击

以下为本次路透调查结果:

一个月后 三个月后 六个月后 12个月后 中值 6.23 6.22 6.20 6.15 均值 6.24 6.23 6.21 6.15 最小 6.20 6.17 6.09 6.03 最大 6.32 6.40 6.50 6.28 调查数 23 24 24 25

受访机构 一个月后 三个月后 六个月后 12个月后 澳新银行 6.22 6.21 6.2 6.1 中国银行 6.2 6.2 6.17 6.15 西班牙对外银行 6.23 6.22 6.17 6.1 交银国际 ~ ~ ~ 6.27 三菱东京日联银行 6.21 6.19 6.16 6.03 东方汇理银行 6.22 6.19 6.15 6.09 资本经济 6.2 6.17 6.15 6.1 招商证券 6.22 6.21 6.18 6.12 中信建投证券 6.28 6.28 6.25 6.23 马来西亚联昌银行 6.32 6.4 6.5 ~ 大和资本市场 6.23 6.2 6.15 6.1 银河证券 6.28 6.26 6.25 6.2 高盛 ~ 6.25 6.22 6.2 汇丰 6.22 6.22 6.2 6.17 华创证券 6.23 6.22 6.21 6.18 华融证券 6.29 6.25 6.24 6.2 华宝信托 6.28 6.27 6.2 6.18 IFR Markets 6.23 6.23 6.2 6.1 摩根大通 6.23 6.27 6.22 6.15 联讯证券 6.23 6.17 6.09 6.15 华侨银行 6.22 6.24 6.2 6.13 平安证券 ~ ~ ~ 6.11 上海证券 6.28 6.25 6.3 6.28 兴业银行 6.22 6.18 6.21 6.19 意大利联合信贷银行 6.23 6.21 6.19 6.18 富国银行 6.21 6.2 6.17 6.11