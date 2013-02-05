版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 16:04 BJT

路透基点: 中国西安高新控股寻求50亿元人民币贷款--RLPC

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称,西安高新控股有限公司正在寻求50亿元人民币(8.02亿美元)融资,用于陕西省西安市的一个产业开发区建设.

中国中信银行为牵头行,此次贷款计划的期限不超过七年.

消息人士称,有关条款正在进行最终敲定.

贷款将用于西安高新技术产业开发区的基建和配套设施的建设,项目竣工后三星半导体将在此拥有一条生产线.(完) (编译 丁琦; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐