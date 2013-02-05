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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 15:50 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元震盘收贬,公债上扬

但韩元随后大幅反弹,韩元兑美元午后因出口商和海外投资人买进韩元债券的需求而一度转为上涨,短暂触及日高1,083.5.

"部分出口商在美元/韩元升破1,090关卡后抛售美元,或许是因为农历春节即将到来的关系,"一外商银行的交易员称.

但交易员称,进口商和海外市场人士在尾盘前的低接买盘,最终拉抬了美元.

"看来美元/韩元汇率会在1,080-1,090的区间内波动一段时间,"一汇市交易员称.

韩国公债小幅上涨,受新的避险需求和外资买盘提振.3月三年期公债期货 收高0.05点至106.25.

五年期公债收益率 收低2个基点,三年期公债收益率 下跌1个基点.

收盘价 上日收市价

韩元/美元 1,087.0 1,084.6

日圆/韩元 11.7781/861 11.7127/196

韩国公债期货 * 106.25 106.20

五年期公债收益率 2.88% 2.90%

三年期公债收益率 2.75% 2.76%

韩国综合股价指数 1,938.18 1,953.21

注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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