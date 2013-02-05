韩国汇市: 韩元兑美元震盘收贬,公债上扬

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
但韩元随后大幅反弹,韩元兑美元午后因出口商和海外投资人买进韩元债券的需求而一度转为上涨,短暂触及日高1,083.5.
"部分出口商在美元/韩元升破1,090关卡后抛售美元,或许是因为农历春节即将到来的关系,"一外商银行的交易员称.
但交易员称,进口商和海外市场人士在尾盘前的低接买盘,最终拉抬了美元.
"看来美元/韩元汇率会在1,080-1,090的区间内波动一段时间,"一汇市交易员称.
韩国公债小幅上涨,受新的避险需求和外资买盘提振.3月三年期公债期货 收高0.05点至106.25.
五年期公债收益率 收低2个基点,三年期公债收益率 下跌1个基点.
收盘价 上日收市价
韩元/美元 1,087.0 1,084.6
日圆/韩元 11.7781/861 11.7127/196
韩国公债期货 * 106.25 106.20
五年期公债收益率 2.88% 2.90%
三年期公债收益率 2.75% 2.76%
韩国综合股价指数 1,938.18 1,953.21
注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
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