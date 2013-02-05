表格: 外资在韩国股市买超22亿韩元,机构投资人卖超

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透首尔2月5日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超22亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 5日 2.2 -132.2 125.3
2月 4日 48.0 -71.5 16.6
2月 1日 -30.2 1.8 3.8
1月31日 -81.2 127.2 -49.6
1月30日 -83.6 156.1 -65.1
1月29日 -36.5 216.5 -176.7
1月28日 -490.7 415.8 71.2
1月25日 -490.0 131.9 350.7
1月24日 -193.6 37.4 172.0
1月23日 16.3 -119.6 120.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
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本月以来 20.1 -201.9 145.7
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今年以来 -1,868.3 748.1 1,222.5
------------------------------------------------ (完)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。