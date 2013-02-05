《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月5日

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透北京2月5日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:39时,1美元=6.2289人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.66 0.388 1.51 市北高新 8.52 0.685 2.00 大众交通 5.43 0.648 1.35 永生投资 16.63 1.265 2.11 老凤祥 24.65 2.757 1.44 S中纺机 12.28 0.649 3.04 鼎立股份 11.16 0.702 2.55 氯碱化工 8.34 0.543 2.47 双钱股份 8.98 0.756 1.91 海立股份 7.93 0.619 2.06 浦东金桥 8.49 1.05 1.30 外高桥 9.46 0.915 1.66 ST联华 9.03 0.595 2.44 锦江投资 7.18 0.838 1.38 中路股份 12.35 0.81 2.45 金山开发 8.52 0.561 2.44 海欣股份 5.87 0.455 2.07 耀皮玻璃 6.35 0.55 1.85 大江股份 4.23 0.315 2.16 上柴股份 12.25 0.849 2.32 丹化科技 13.11 1.043 2.02 上海三毛 7.7 0.807 1.53 友谊股份 9.23 1.416 1.05 上工申贝 7.45 0.472 2.53 上海机电 8.55 1.174 1.17 宝信软件 14.33 1.419 1.62 上海物贸 4.39 0.508 1.39 自仪股份 6.26 0.565 1.78 上海普天 9.5 0.634 2.41 陆家嘴 12.18 1.468 1.33 华新水泥 17.64 1.977 1.43 锦江股份 14.87 1.618 1.48 鄂尔多斯 9.57 1.1 1.40 华电能源 2.69 0.294 1.47 SST天海 7.44 0.572 2.09 大名城 6.24 0.477 2.10 东方通信 4.62 0.43 1.72 黄山旅游 14.03 1.729 1.30 开开实业 10.48 0.844 1.99 海南航空 4.49 0.708 1.02 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.39 0.401 1.36 锦州港 3.69 0.408 1.45 九龙山 3.27 0.383 1.37 凌云股份 7.15 0.621 1.85 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。