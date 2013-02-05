中国债市: 天量逆回购推利率互换短端小降,但下行动力显不足

路透上海2月5日 - 中国人民币利率互换 周二短端略降,因央行公开市场祭出天量逆回购,此外欧债危机疑虑再起亦是推动因素,不过IRS下行动力显不足,短期内料仍维持震荡走势.

交易员认为,尽管春节临近,但市场成交并不清淡,由于对中国经济复苏能否持续、全球经济未来走向仍有分歧存在,年初机构大多不甘寂寞,根据各自的判断逐步建立头寸.

"早上逆回购(操作量)出来以后,一年的稍微跌了点,不过之后又回来了一些,"上海一券商交易员称.

央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

上述交易员并指出,从近期市场表现看,IRS回落的时候响应的机构不多,而上涨时却有不少跟风力量,因此短期内仍可能是易涨难跌,但未来的走势还要看宏观数据的表现,以确定经济回暖的势头能否持续.

中国国家统计局及海关将于周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、进出口贸易数据等数据路透调查结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.1320/ 3.2340 3.1225/ 3.2100 3.4375/ 3.5233 3.7392/ 3.8300 3.7420/ 4.0080 周一 3.1675/ 3.2650 3.1380/ 3.2220 3.4820/ 3.5620 3.7580/ 3.8460 3.7750/ 4.0000 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0355/-0.0310 -0.0155/-0.0120 -0.0445/-0.0387 -0.0188/-0.0160 -0.0330/+0.0080

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.