中国资管: 上海的银行个人理财业务余额近5,800亿元,债券及货币产品过半

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透上海2月5日 - 上海银监局数据显示,去年底上海地区的50家中外资商业银行的个人理财业务余额为5,760.72亿元,较上年末同比增长37.46%,整体规模占全国比例保持在14%左右,体现了上海作为全国财富管理中心的地位.
上海银监局周二新闻稿称,在理财资金投向结构上,债券及货币市场工具类理财产品占比超过50%,成为主流产品,代表了银行理财产品的市场偏好与特性.
信托类理财产品和结构性理财产品占比均接近15%,其中,95%的结构性理财产品有保本条款;合格境内机构投资者(QDII)类产品占比约2%,其他类产品占比约18%.
作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远超证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和,亦成为个人投资者资产配置的重要组成部分及银行零售业务的主要业务品种.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。