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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 15:53 BJT

中国资管: 上海的银行个人理财业务余额近5,800亿元,债券及货币产品过半

路透上海2月5日 - 上海银监局数据显示,去年底上海地区的50家中外资商业银行的个人理财业务余额为5,760.72亿元,较上年末同比增长37.46%,整体规模占全国比例保持在14%左右,体现了上海作为全国财富管理中心的地位.

上海银监局周二新闻稿称,在理财资金投向结构上,债券及货币市场工具类理财产品占比超过50%,成为主流产品,代表了银行理财产品的市场偏好与特性.

信托类理财产品和结构性理财产品占比均接近15%,其中,95%的结构性理财产品有保本条款;合格境内机构投资者(QDII)类产品占比约2%,其他类产品占比约18%.

作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远超证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和,亦成为个人投资者资产配置的重要组成部分及银行零售业务的主要业务品种.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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