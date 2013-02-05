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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 16:03 BJT

《汇市简讯》各货币对波动率上扬,欧元/美元波动率窜升

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* 波动率普遍上涨,特别是欧元/美元,此前欧元/美元现汇挫跌

* 一个月欧元/美元风险逆转指标(RR)为0.35,偏向欧元卖权,周五则是0.2,偏向欧元买权

* 美元/日圆波动率持坚,但长天期风险逆转指标脱离高点

* 澳元/美元波动率在澳洲央行会议后进持平(完)

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