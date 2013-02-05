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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 16:20 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶跌落10个月高位,追随股市走势

"东京股市的涨势暂止,是带动期胶市场卖盘的主因.橡胶和日经指数间的相互关连比以前强."Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida称．

他还表示,日圆未来进一步走弱的不确定性升高,也让投资者不愿推高胶价．

受日圆下跌的扶助,指标TOCOM期胶合约周一盘中升至337.4日圆,为去年３月底以来指标合约最高价格．

在实货市场,中国无视过去一周来胶价上扬,买入数批泰国和印尼橡胶船货,因轮胎制造商在农历春节假期前囤积库存.

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨40元人民币至26,810元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月期胶 最新报每公斤310.50美分,下跌2.4美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 田建华)
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