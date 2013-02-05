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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI欠佳,英镑/美元有机会跌至1.5674

0759GMT

* 若英国1月服务业采购经理人指数(PMI)表现欠佳,可能打压英镑/美元跌至或跌穿1.5700美元

* 市场预估服务业PMI为49.5,12月时为48.9.预定0928GMT公布

* 今日有不少执行价1.5700的选择权到期.1.5700下方的支撑在1.5683及1.5674

* 1.5674是1月28日触及的五个月低位.据称在1.5650及1.5600有选择权障碍

* 卖盘在1.5760-70(1.5772是昨日高点).1.5767为亚洲时段高位.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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