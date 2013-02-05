中国债市: 中短券走暖逆回购峰值操作舒缓资金担忧,新债热捧再提振买意

路透北京2月5日 - 中国银行间债市周二中短端券价小升,今日逆回购创单日操作量峰值,有效舒缓了跨节资金供求缺口渐大给现券投资者带来的担忧心理,且上午进行的国开行福娃债增发结果低于预期,提振市场买意更胜一筹.

交易人士表示,如按照公开市场操作惯例进行,本周四将为春节前最后一次操作,届时若央行仍能投放一定量的逆回购资金,料节前现券因资金面忧虑而出现收益率回调的概率更趋弱.

"早晨一开始资金比较紧,捏了把汗,二级虽然没怎么动但价格也僵持着没再往下走了.但后来4,500亿的逆回购出来,市场还挺震惊的,推动中短端往下又走了一些."北京一银行交易员称.

中国央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

中国国家开发银行 周二第二次增发今年第1-5期固息金融债,依然延续首次增发时的火热场景,中标收益率仍明显低于预期及二级市场水平.央行天量逆回购放水,进一步支撑资金面乐观预期,大大激励了机构投标热情.

剩余期限约2.22年的国债120007券 最新报价对应收益率在3.0799%/3.0601%,上日尾盘为3.0900%/3.0800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2646 3.3768

上日 2.8624 3.4695 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8830/2.8200 国债参考率报价 2.8130/2.7580 金融债参考率报价 3.3210/3.2580(完)