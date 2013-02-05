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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 16:37 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑美元下跌,因围绕欧洲的忧虑引发避险情绪

西班牙失业数据疲软,欧元区信心指数的改善程度不如预期,以及意大利和西班牙的政局不确定性,都拖累欧元走跌.

0818 GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.2%至0.9099.

瑞郎兑欧元下滑0.1%至1.228.

瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限1.20瑞郎后,瑞郎兑欧元有一年多的时间在接近该上限水准交投,但今年1月曾跌穿1.25,为2011年5月以来首见,因欧元区信心改善.

这意味瑞士央行还不需进场干预保护1.20的上限.

不过瑞郎仍被视为高估.周二数据显示瑞士12月出口下滑.

瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士12月贸易收支为顺差10.03亿瑞郎,11月修正后为顺差29.05亿瑞郎. (完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 田建华)
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