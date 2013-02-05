欧洲汇市: 瑞郎兑美元下跌,因围绕欧洲的忧虑引发避险情绪

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
西班牙失业数据疲软,欧元区信心指数的改善程度不如预期,以及意大利和西班牙的政局不确定性,都拖累欧元走跌.
0818 GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.2%至0.9099.
瑞郎兑欧元下滑0.1%至1.228.
瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限1.20瑞郎后,瑞郎兑欧元有一年多的时间在接近该上限水准交投,但今年1月曾跌穿1.25,为2011年5月以来首见,因欧元区信心改善.
这意味瑞士央行还不需进场干预保护1.20的上限.
不过瑞郎仍被视为高估.周二数据显示瑞士12月出口下滑.
瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士12月贸易收支为顺差10.03亿瑞郎,11月修正后为顺差29.05亿瑞郎. (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 田建华)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。