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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 16:49 BJT

台湾央行: 共发行146亿台币存单,存单发行余额增70亿

路透台北2月5日 - 台湾央行周二公布,今日共发行146亿台币存单,若相较存单到期金额76亿,存单发行余额增70亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 93 91天期 0.93 35 182天期 1.05 18

央行上日共发行3,607.1亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,226.2亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为负7亿台币;累计超额准备为负7亿台币,加计前期1%的超额准备为1,420亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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