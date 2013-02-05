《中国新债预测》七年国债预测均值略低于二级,资金乐观预期将提供助力

* 招标品种: 财政部七年期固息国债第一次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(2月6日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商

* 预测区间: 3.40%-3.52%

* 预测均值: 3.46%(按各家机构预测值平均

路透上海2月5日 - 中国财政部周三将招标续发今年第三期七年期固息国债.路透调查显示,央行逆回购创出天量,大大鼓舞资金面乐观预期,料对明日新债招标继续提供助力,七年期国债续发中标收益率料将略低于二级市场.

不过中长端国债的绝对收益率水平当前相对不高,因此部分机构对中标收益率预期仍稍显谨慎,此次预测均值较当前二级市场仅低1个基点(BP).

"央行公开市场的投放后,对资金面的担心几乎就没有了,收益率看低."华东一银行交易员称.

他认为,国债当前的绝对收益率虽然不高,但考虑税收返还因素后,机构的配置需求仍然较为强烈.

中国央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

在资金面宽松预期的大力相助下,今日国开行 福娃债增发再次呈现热络场景,中标收益率仍明显低于预期及二级市场水平.

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,七年期品种最新收益率为3.4812%;与同期限国开行固息债收益率 点差约85个基点(bp).

二级市场上,剩余期限约6.97年的固息国债130003券最新成交 在3.4700%.

财政部此前第三期记账式附息国债,总额300亿元人民币,期限为七年期,中标利率为3.42%,边际(最优)中标利率为3.44%.

本次续发国债的起息日,兑付安排,票面利率,交易及托管方式等与第三期国债相同,从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.

该期国债采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.