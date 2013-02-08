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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:45 BJT

台湾央行:共发行1,373.5亿台币存单,存单发行余额大减1,054亿

路透台北2月8日 - 台湾央行周五公布,今日共发行1,373.5亿台币存单,若相较存单到期金额期2,427.5 亿,存单发行余额大减1,054亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 1,298.5 91天期 0.93 40.0 182天期 1.05 35.0

央行上日共发行110亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,423.8亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为289亿台币;累计超额准备为387亿台币,加计前期1%的超额准备为1,814亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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