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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 17:07 BJT

台湾债市: 102/2期借券新作未成交

路透台北2月5日 - 台湾柜台买卖中心公布,周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下
:
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/2        21.5          --          --           --       184.5    (184.5) 
 
注:今日未有新作成交纪录,仅有到期21.5亿台币,因此无成交利率.
   约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)
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