重发-更新版 1-中国货币市场:14天回购利率涨幅收窄,机构通过公开市场获取便宜跨节资金

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
(重发以调整格式)
路透北京2月5日 - 中国银行间资金市场周二14天质押式回购利率 涨幅收窄.市场人士指出,公开市场逆回购创单日新高,弥合春节流通中现金需求所造成的资金缺口,不过缺口并未被完全填补,跨春节的14天期回购利率继续上涨,只是涨幅较前未再扩宽.
他们并表示,央行全力扶助市场流动性的举措令谨慎的机构稍有宽心,其更倾向于在货币市场借入短期资金滚动,而在公开市场操作中获取更便宜的跨节资金,资金面总体或无忧.
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,622.84亿元人民币,较周一减少逾一成,显示在春节流通中现金持续流出的情况下,央行巨额逆回购业已在补充机构流动性缺口;其中,跨春节假期的14天期品种成交量为805.30亿元,虽较周一的956.69亿元有所减少,但仍维持在高位.
"逆回购投放完(资金)需求还是比较多,短长期限都有,"北京一大型银行交易员称,"要跨节的钱就去公开市场拿挺好,(利率)没有那么贵;现在还需要钱的,就借隔夜滚动到周四呗!"
上海一大型银行交易员则表示,当前七天和14天期回购都将在春节长假后到期,但七天价格低很多,故机构更倾向于拆出14天期限.目前跨节资金仍然供不应求,持续的流通现金走款需要更多资金补充;当日4,500亿元的逆回购操作量并不足够,预计后期仍会有类似量级的流动性投放.
上述北京交易员则指出,跨节资金供求不平衡更多地是缘于价格的差异,"节前难过的时候资金都这样,相对还较松快,节前还能(紧成)怎样."
央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 3.2646 2.8624 +40.22 5,315.92
七天 3.3768 3.4695 -9.27 170.69
14天 4.0640 3.9057 +15.83 805.30
上交所债券回购
其中:隔夜 3.6750 3.0800 -6.50 1,182.36
七天 7.0000 8.5000 -150.00 148.90
14天 3.6150 4.0700 -45.00 76.07
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2600 2.8900 +37.00
七天 3.3100 3.4000 -9.00
14天 4.0600 3.8600 +20.00
shibor
其中:隔夜 3.2500 2.8330 +41.70
七天 3.3380 3.4000 -6.20
三个月 3.8913 3.8890 +0.23
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(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良/林高丽)
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