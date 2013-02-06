台湾货币市场: 2月6日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期2,151.4亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单. ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)5,752.4亿台币 : 02/07 294亿 02/08 2,427.5亿 02/11 239亿 02/12 89亿 02/13 194亿 02/14 162亿 02/15 147亿 02/18 381.05亿 02/19 6,270亿 02/20 3,590.5亿 02/21 200亿 02/22 7,449亿 02/23 324.5亿 02/24 6,866.85亿 02/25 295.5亿 02/26 3,761.5亿 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --公债还本付息888.35506亿台币 02.10 93甲3期公债付息 18亿 02.13 90甲2期公债付息 30亿 02.13 101甲4期公债付息 12.25亿 02.14 96甲2期公债付息 7.98006亿 02.14 97甲2期公债付息 15亿 02.14 100甲3期公债还本 400亿 02.14 100甲3期公债付息 3亿 02.16 98甲2期公债付息 12.75亿 02.18 92甲3期公债付息 16.25亿 02.20 87乙1期公债还本 300亿 02.20 87乙1期公债付息 20.625亿 02.22 99甲4期公债付息 15亿 02.22 100甲4期公债付息 12亿 02.24 95甲2期公债付息 11.25亿 02.25 94甲3期公债付息 14.25亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --2/7: 发行"财102-2期"国库券,天期273天,金额200亿台币,6日标售 . --2/8: 两年期"102甲4期"公债发行,金额400亿台币,2月5日标售. --2/18: 央行364天期存单交割,金额1,000亿台币,2月8日标售. --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。