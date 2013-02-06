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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场: 2月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月6日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素
摘要如下:
    
    **宽松因素:
    --央行存单到期2,151.4亿台币.
    
    **紧缩因素:
    --央行料发行存单.    
    
 ----------------------------------------------------
    
    宽松因素: 
    --央行存单到期3兆(万亿)5,752.4亿台币 :    
  02/07                                      294亿
  02/08                                  2,427.5亿
  02/11                                      239亿
  02/12                                       89亿
  02/13                                      194亿
  02/14                                      162亿
  02/15                                      147亿
  02/18                                   381.05亿
  02/19                                    6,270亿
  02/20                                  3,590.5亿
  02/21                                      200亿
  02/22                                    7,449亿
  02/23                                    324.5亿
  02/24                                 6,866.85亿
  02/25                                    295.5亿
  02/26                                  3,761.5亿
  02/27                                    2,743亿
  02/28                                      120亿
  03/01                                      198亿
   
    --公债还本付息888.35506亿台币     
   02.10     93甲3期公债付息                 18亿
   02.13     90甲2期公债付息                 30亿
   02.13     101甲4期公债付息             12.25亿
   02.14     96甲2期公债付息            7.98006亿
   02.14     97甲2期公债付息                 15亿
   02.14     100甲3期公债还本               400亿
   02.14     100甲3期公债付息                 3亿
   02.16     98甲2期公债付息              12.75亿
   02.18     92甲3期公债付息              16.25亿
   02.20     87乙1期公债还本                300亿
   02.20     87乙1期公债付息             20.625亿
   02.22     99甲4期公债付息                 15亿
   02.22     100甲4期公债付息                12亿
   02.24     95甲2期公债付息              11.25亿
   02.25     94甲3期公债付息              14.25亿
    --月底军公教薪饷拨款
    
    紧缩因素:     
    --2/7: 发行"财102-2期"国库券,天期273天,金额200亿台币,6日标售
. 
    --2/8: 两年期"102甲4期"公债发行,金额400亿台币,2月5日标售.
    --2/18: 央行364天期存单交割,金额1,000亿台币,2月8日标售.
    --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售.
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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