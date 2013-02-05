更新版 1-离岸人民币: 45家银行明起开办人民币业务,银行间外汇市场同步启动

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
* 银行牌告利率由市场决定
* 清算行中银台北从明日起提供外汇报价
* 中银称将争取较高的人民币年度限额 (新增细节)
路透台北2月5日 - 台湾央行周二表示,目前已有45家银行完成与清算行的开户手续,将自明日起开办人民币业务.而台湾人民币清算行--中国银行 台北分行也表示,将自明日起提供台湾本地人民币/美元现汇 及人民币同业拆款 报价.台湾离岸人民币业务全面启动.
台湾央行副总裁杨金龙于一记者会上指出,明日起银行的人民币存款牌告利率将由市场自由决定,而台湾虽和香港处于竞争关系,但不会限制本地银行只在本地从事相关业务,也必须要与香港合作.
"虽然有竞争,也要互补...资金只留在一个池子里这个池子不会大,互相流通对市场才有帮助."杨金龙说.
关于银行间市场,中国银行台北分行总经理蔡荣俊则说,中银台北从明天起就会提供人民币外汇及拆款的报价.相关举措将有利银行手上人民币部位的抛补.中银分行相关人士会后也指出,相关报价在市场开始时,与目前中银香港 提供给参加行的汇率 及拆款利率 将相去不远.
对于外界关切中国人行给予中银台北的人民币限额多寡,中国银行首席运营官运营服务总部总裁杨士华表示,将向人行争取较高的年度限额,且这个限额主要是做为内控指标,不会分配给参加行.而在额度接近上限时,清算行也会提前跟参加行沟通,不会临时喊停.
中银相关人士会后于场边补充说明,这个年度限额对人行来说是动态管理,还是要视市场发展的现况而调整,不会只有一个绝对数值.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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