台湾已公布经济指标--2013/2/6

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +2.39% +5.87% r 2/27 -- 季调失业率 12月 4.22% 4.27% 2/26 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 1月 +1.15% +1.60% r 3/5 -- ) *外汇存底(亿美元) 1月底 4,065.57 4,031.69 3/5 -- 商品出口(y/y) 12月 +9.0% +0.9% 2/7 +23.15% 商品进口(y/y) 12月 +1.6% +0.1% 2/7 +9.0% M2货币总计数(y/y) 12月 +3.67% +3.26% 2/27 -- 外销订单(y/y) 12月 +8.5% +11.1% 2/26 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.42%-p +0.98% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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