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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2月6日至2月27日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  
    
 *  2月4日当周
 日期    当地时间   经济指标               公布月分     预估值            前值
 2/7     1600       出口                        1月    +23.15%           +9.0%
                                                                
  
 *  2月18日当周
 2/23    1610        经常帐                    第四季     --    顺差116.4亿美元
 
 *  2月25日当周      
   2/26        0830            季调失业率         1月         --           +4.22%
   2/26        1600              外销订单         1月         --  +8.5%(年变动率)
   2/27        1600              工业生产         1月         --           +2.39%
   2/27        1600          M2货币总计数         1月         --           +3.67%
 
    
     *  3月4日当周      
 *3/5    1610       外汇存底                  2月底          --    4,065.57亿美元
 *3/5    0830       消费者物价指数(CPI)         2月          --            +1.15%
  --     --          国内生产总值(GDP)    第四季统计值      --        +3.42%(概估值)
  --     --          央行理监事会议             第一季      --  重贴现率1.875%
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选  
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选

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