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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 18:25 BJT

香港个股: 华润创业将以53.84亿元人民币收购金威啤酒酿酒业务资产

路透香港2月5日 - 中国零售综合企业--华润创业有限公司 周二宣布,旗下华润雪花啤酒将以53.84亿元人民币收购金威啤酒 酿酒业务资产,涉及的综合啤酒产能为145万吨.

华创的声明称,是次收购的啤酒生产设备资产位于成都、东莞、佛山、汕头、天津、西安等地.截至去年6月底止六个月该等资产的除税后净亏损为6,974万港元.

华创表示,收购将会令集团获得一个拥有具规模的制造业基础设施的持续业务,以及被认可的品牌和地理覆盖范围遍布中国的分销网络.(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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