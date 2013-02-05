香港个股: 华润创业将以53.84亿元人民币收购金威啤酒酿酒业务资产

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
路透香港2月5日 - 中国零售综合企业--华润创业有限公司 周二宣布,旗下华润雪花啤酒将以53.84亿元人民币收购金威啤酒 酿酒业务资产,涉及的综合啤酒产能为145万吨.
华创的声明称,是次收购的啤酒生产设备资产位于成都、东莞、佛山、汕头、天津、西安等地.截至去年6月底止六个月该等资产的除税后净亏损为6,974万港元.
华创表示,收购将会令集团获得一个拥有具规模的制造业基础设施的持续业务,以及被认可的品牌和地理覆盖范围遍布中国的分销网络.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。