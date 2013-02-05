离岸人民币: 台湾央行接受中国信托人民币债券申请,有望成首档宝岛债

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
路透台北2月5日 - 台湾央行周二表示,已收件处理中信金 旗下中国信托商银发行人民币债券的申请,也有国外机构询问是否能来台发人民币债.
熟悉台湾人民币债券发行作业的消息人士则对路透称,中国信托取得50亿台币金融债的额度,预计发行年期为二至五年,以主管机关审批态度相当积极来看,最慢有机会在3月挂牌,成为台湾第一档以人民币计价的"宝岛债".
该人士并表示,除中国信托外,德意志银行 的态度相当积极,"相信也有洽请央行的意见".有机会与永丰银行争夺第二档宝岛债的挂牌顺位.
消息人士分析,央行虽仅表示正在"处理"中国信托的申请,但以其愿意对外说明流程的开放态度来看,其对人民币债券"开善门"的开放程度,远高于其他外币计价的债券.
"这会给金融机构较大的信心,今年宝岛债的规模可能不止20亿人民币."他说.
路透先前已报导,已有法国巴黎银行 、德意志银行、中国信托、兆丰银行与永丰银行等外资与本地银行向主管机关积极接洽,这些银行基于客户的投资需求,将很有机会成为首批人民币债券的发行主体.
台湾首批本地银行将于明日(周三)开办人民币存款等相关业务,宣告台湾离岸人民币业务正式起跑.台湾央行在新闻稿称,已有45家银行明日起将开办人民币业务. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。