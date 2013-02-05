离岸人民币: 台湾央行接受中国信托人民币债券申请,有望成首档宝岛债

路透台北2月5日 - 台湾央行周二表示,已收件处理中信金 旗下中国信托商银发行人民币债券的申请,也有国外机构询问是否能来台发人民币债.

熟悉台湾人民币债券发行作业的消息人士则对路透称,中国信托取得50亿台币金融债的额度,预计发行年期为二至五年,以主管机关审批态度相当积极来看,最慢有机会在3月挂牌,成为台湾第一档以人民币计价的"宝岛债".

该人士并表示,除中国信托外,德意志银行 的态度相当积极,"相信也有洽请央行的意见".有机会与永丰银行争夺第二档宝岛债的挂牌顺位.

消息人士分析,央行虽仅表示正在"处理"中国信托的申请,但以其愿意对外说明流程的开放态度来看,其对人民币债券"开善门"的开放程度,远高于其他外币计价的债券.

"这会给金融机构较大的信心,今年宝岛债的规模可能不止20亿人民币."他说.

路透先前已报导,已有法国巴黎银行 、德意志银行、中国信托、兆丰银行与永丰银行等外资与本地银行向主管机关积极接洽,这些银行基于客户的投资需求,将很有机会成为首批人民币债券的发行主体.