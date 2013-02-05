更新版 1-香港个股: 华润创业收购金威啤酒酿酒资产,后者转型房地产

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
* 华创斥资近54亿元人民币收购金威啤酒生产业务
* 收购涉资产145万吨,进一步巩固行内领导地位
* 金威啤酒将转型房地产
* 金威啤酒料出售获特殊收益近35亿港元,拟派特别股息 (新增细节和背景)
路透香港2月5日 - 酝酿一年的金威啤酒 出售资产案,终于由华润创业有限公司 旗下华润雪花啤酒以53.84亿元人民币夺得,进一步巩固雪花啤酒在中国的市场领导地位.
业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的华创周二傍晚宣布,以53.84亿元人民币收购金威啤酒酿酒业务资产,涉及的综合啤酒产能为145万吨.
金威啤酒在另一份声明中表示,完成出售啤酒资产后,公司将转型从事房地产发展和投资的业务,而不包括在是次出售的一幅位于深圳的厂地,将会用作开发商业房地产项目.
金威啤酒估计,出售资产将带来约34.93亿港元的特殊收益,公司并建议向股东派发每股1港元的特别股息.
华创表示,收购将会令集团获得一个拥有具规模的制造业基础设施的持续业务,以及被认可的品牌和地理覆盖范围遍布中国的分销网络.
**收购资产处于亏损**
是次华创收购的啤酒生产设备资产位于成都、东莞、佛山、汕头、天津、西安等地.截至去年6月底止六个月该等资产的除税后净亏损为6,974万港元.
广东省政府背景的金威啤酒去年1月称考虑出售其若干主要从事酿造及分销啤酒产品的资产,并邀请有兴趣第三方提交意向,因公司虽于2009年恢复盈利,但业务仍面对各种重大挑战.
当时有市场消息指,华创、燕京啤酒 、百威英博(Anheuser-Busch InBev) 、青岛啤酒 等有意竞购.经过一年的角逐,最终由华创夺得.
事实上,华创对金威的兴趣没有间断.2011年3月,华创曾提出以1.61亿美元,收收购喜力亚太酿酒(中国)所持有的21.37%金威啤酒股权,但其后金威啤酒控股股东--广东粤海控股,决定行使优先购买权,收购喜力所持的股份.
据华创2012年中期报告,截至去年6月底止1,公司在中国经营超过80间啤酒厂,年产能超过1,600万千升.其去年上半年的啤酒销量为536.6万千升,其中"雪花Snow"品牌占总销量超过90%.
此外,为配合新业务方向,金威啤酒将改名为"粤海置地控股有限公司".
华创今天收低1.1%,报26.9港元;金威啤酒则跌1.5%,报3.28港元.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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