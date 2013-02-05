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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 19:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3545     1.3513      +0.24      +2.66     1.3194
 美元/日圆                         92.95      92.36      +0.64      +7.16      86.74
 欧元/日圆                        125.93     124.78      +0.92     +10.02     114.46
 美元/瑞郎                        0.9078     0.9082      -0.04      -0.84     0.9155
 英镑/美元                        1.5760     1.5760      +0.00      -3.02     1.6251
 美元/加元                        0.9984     0.9987      -0.03      +0.64     0.9921
 澳元/美元                        1.0385     1.0436      -0.49      -0.08     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8428     0.8431      -0.04      +1.75     0.8283
 澳元/日圆                        96.550     96.340      +0.22      +7.12     90.130
 新西兰元/日圆                    78.360     77.830      +0.68     -44.35    140.820
 英镑/日圆                        146.52     145.54      +0.67      +4.05     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2319     1.2371      -0.42      -1.76     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译 隋芬;审校 张明钧)
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